La sinistra è rimasta quella dello yacht

Sono all’opposizione, ma ardono dalla voglia di tornare al governo per tassare “i ricchi” come furie. La sinistra italiana non cambia mai, è rimasta ferma allo slogan di vent’anni fa, «anche i ricchi piangano».

Flashback. Corre l’anno 2006, è il 26 ottobre, ho 38 anni, sono vicedirettore e capo della redazione romana del Giornale, esco dalla sede di via dei Due Macelli con Gianni Pennacchi, infiliamo a piedi via della Mercede, arriviamo a Montecitorio, facciamo una vasca stile libero in Transatlantico, sono le cinque della sera, sarà una seduta lunga. Sullo scranno della presidenza c’è Fausto Bertinotti, il dibattito sulla finanziaria 2007 è un delirio, su tutti i muri d’Italia c’è il manifesto con lo yacht e lo slogan «Anche i ricchi piangano».

È già l’ora di un Gin Martini (agitato, non mescolato), prende la parola Angelino Alfano, Forza Italia, pezzo da antologia sul fisco-kamikaze: «Su quel manifesto, a parte la scritta “Anche i ricchi piangano”, c’è uno yacht, onorevole Presidente. Abbiamo compiuto alcuni accertamenti, ed abbiamo scoperto che tale yacht costa 70 milioni di euro! A poppa di quello yacht, inoltre, c’è una bandiera di colore rosso: ebbene, quella è la bandiera di Georgetown, la capitale delle Cayman Island! Credo proprio che abbiate sbagliato barca, cari membri del Governo e cari amici della maggioranza, perché quel ricco lì non piangerà mai! Per questa manovra finanziaria piangeranno i finti ricchi, vale a dire quelli che voi considerate ricchi ma che, in realtà, costituiscono il ceto medio di questo paese!». Sono trascorsi vent’anni, Pennacchi è volato in cielo e ride dell’immutabile copione: Elly Schlein ha preso una sbandata per Zohran Mamdani, il sindaco eletto di New York, la segretaria dem scambia i Parioli per Manhattan e solleva la palla della «patrimoniale». Giorgia Meloni la schiaccia e affonda lo yacht progressista. Come diceva Silvio Berlusconi, sono sempre i soliti comunisti.