Parma-Milan, la frase pesantissima di Allegri che fa tremare lo spogliatoio

Il Milan ha buttato via due punti d’oro a Parma. Dopo 24 minuti era sul 2-0, padrone del campo, ma si è fatto raggiungere sul 2-2 e ha persino rischiato di perdere. Massimiliano Allegri non nasconde la delusione: contro l’ennesima ‘piccola’ il bottino pieno sfuma ancora.A Sky il tecnico è stato durissimo con la squadra, senza indicare nomi: "Sono due punti buttati. Sul 2-0 al 48′ non devi subire un gol del genere, la palla la butti in tribuna. Eravamo imbambolati, addormentati".
Poi il Milan ha reagito creando occasioni, ma senza mai chiudere i conti.Il gol di Bernabé al 48’ ha cambiato tutto: "La partita era ben avviata, non avevamo concesso niente e alla prima occasione abbiamo subito gol. Ti viene un po’ di paura, è una cosa psicologica. Noi dovevamo tornare tranquillamente a giocare. Invece siamo stati un po’ polli".
Allegri ha fatto i conti: "Tra Pisa, Cremonese e Parma dovevamo fare tanti punti, ne abbiamo fatti solo due e ne abbiamo persi sette. Tutta la squadra non è stata compatta". Un altro harakiri contro una squadra di seconda fascia che complica la corsa Scudetto. Il Milan domina, si spegne, regala il pari e conferma la sindrome da ‘piccole’: quando serve cinismo, arriva solo paura.