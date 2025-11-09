Parma-Milan, la frase pesantissima di Allegri che fa tremare lo spogliatoio

Il Milan ha buttato via due punti d’oro a Parma. Dopo 24 minuti era sul 2-0, padrone del campo, ma si è fatto raggiungere sul 2-2 e ha persino rischiato di perdere. Massimiliano Allegri non nasconde la delusione: contro l’ennesima ‘piccola’ il bottino pieno sfuma ancora.A Sky il tecnico è stato durissimo con la squadra, senza indicare nomi: "Sono due punti buttati. Sul 2-0 al 48′ non devi subire un gol del genere, la palla la butti in tribuna. Eravamo imbambolati, addormentati".

Poi il Milan ha reagito creando occasioni, ma senza mai chiudere i conti.Il gol di Bernabé al 48’ ha cambiato tutto: "La partita era ben avviata, non avevamo concesso niente e alla prima occasione abbiamo subito gol. Ti viene un po’ di paura, è una cosa psicologica. Noi dovevamo tornare tranquillamente a giocare. Invece siamo stati un po’ polli".