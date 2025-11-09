Jannik Sinner, Djokovic sbrocca per una domanda: "Mai detto"

A Atene, dopo la vittoria su Musetti, Novak Djokovic ha reagito con stizza a un giornalista che gli ha attribuito parole mai dette. Il cronista ha esordito: "Hai detto che Sinner e Alcaraz hanno portato il tennis a un altro livello". Il serbo lo ha fermato subito: "Quando avrei detto che hanno portato il tennis a un altro livello? Ho solo detto che stanno giocando su un livello diverso rispetto a chiunque altro, non che abbiano portato il tennis a un altro livello".

Djokovic ha poi difeso la generazione d’oro: "Dobbiamo avere un po’ di rispetto per la golden era del tennis degli ultimi 20 anni. Dobbiamo rispettare i ragazzi più giovani, ma andiamoci piano. Federer, Nadal, io, Murray: quello è il livello di tennis a cui ci si dovrebbe riferire. Tuttavia, questi due ragazzi sono sicuramente su un livello diverso rispetto a chiunque altro".Il giornalista si è scusato immediatamente e Nole ha chiuso con un sorriso: "Tutto bene, succede".