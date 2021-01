Roma, indiscrezioni su Paulo Fonseca: posto a rischio, Friedkin non perdona il tracollo contro la Lazio?

18 gennaio 2021 a

Paulo Fonseca, dopo la sconfitta del derby, vede la sua panchina traballare. Con la Lazio è stato il primo scivolone casalingo con i nuovi proprietari (i Friedkin) in tribuna. I proprietari americani, dopo la fine della partita, sono rimasti nella saletta dell'Olimpico davanti allo spogliatoio. "Scuri in volto, le mascherine non riuscivano a nascondere la loro delusione. Davanti al monitor hanno voluto rivedere gli errori della Roma", scrive il Corriere dello Sport.

Ribaltone portoghese alla Roma, non solo Fonseca: ecco Tiago Pinto, il nuovo dg giallorosso

Per padre e figlio Friedkin è stato un duro colpo e c'è già chi pensa che vogliano rivedere i loro programmi per il futuro. Ed è qui che entra in gioco la panchina giallorossa del portoghese. I Friedkin sono venuti a Roma per vincere. "Sono pronti a porre le condizioni perché la Roma entro tre anni possa conquistare un trofeo", scrive il quotidiano. E se non è in discussione, a meno di cataclismi sportivi, la permanenza questa stagione di Fonseca, nella prossima potrebbe non esserci più spazio per lui.

