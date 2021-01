Serie A, una doppietta di Zlatan Ibrahimovic regala i tre punti al Milan contro il Cagliari

18 gennaio 2021 a

Ferito e provato di molti cambi, ma sempre vivo e vincente. Il Milan non frena la sua magica corsa scudetto, ricaccia indietro l'Inter a -3 e si confeziona l'abito per diventare campione d'inverno. Contro il Cagliari ci pensa Ibrahimovic, tornato titolare dopo due mesi, a rendere implacabile questo Diavolo che va a segno per la diciannovesima volta consecutiva in trasferta (non accadeva dal 1993) grazie ad una doppietta del suo 'totem'.

Era dalla sua ultima partita dal primo minuto contro il Napoli, a novembre, che non faceva centro due volte e così si è ripresentato Ibra che ha preso per mano la squadra, anche quando nei venti minuti finali il cagliari, in superiorità numerica per il rosso a Saelemaekers ha sofferto più del dovuto dopo aver avuto la partita sempre sotto controllo. I sardi non escono ad uscire da una crisi che si fa sempre più preoccupante subendo la quinta sconfitta consecutiva in campionato, la sesta se si conta anche il ko in Coppa Italia. La società ha appena rinnovato la fiducia al tecnico Di Francesco ma il penultimo posto è da allarme rosso. Vola invece il Milan che sabato è atteso alla sfida casalinga contro l'Atalanta, ultima giornata di un girone d'andata condotto con grande autorità. Con una Ibra ora ritrovato, a 12 gol in appena 8 partite.

