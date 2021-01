Roma, Fonseca perde faccia e panchina. "Verso l'esonero", il retroscena: chi al suo posto, nome esplosivo

20 gennaio 2021 a

Dopo la Lazio, lo Spezia: i 3 giorni che potrebbero costare la panchina a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese della Roma esce con le ossa rotte dal derby e dal match di Coppa Italia perso 4-2 all'Olimpico (con tanto di regolamento infranto con 6 cambi e probabilissima sconfitta a tavolino). E secondo il Corriere dello Sport, la proprietà americana dei Friedkin sarebbe pronta a un clamoroso cambio in corsa. Serve un nome pesante, viste le ambizioni Champions del club, ed eccoli serviti: in ballottaggio Luciano Spalletti, grande ex ancora a libro paga dell'Inter, Maurizio Sarri fresco di scudetto e licenziamento con la Juventus o Massimiliano Allegri, altro ex bianconero con lo standing internazionale forse più prestigioso eppure misteriosamente a spasso da un anno e mezzo. Di sicuro, oltre a Fonseca, pagherà per il pasticcio in Coppa anche il team manager Gianluca Gombar.

