Silvio Berlusconi e Galliani, colpo Champions per il Monza. Radio-mercato, la bomba: "Chi vogliono comprare"

Claudio Savelli 20 gennaio 2021 a

a

a

L'Atalanta che ne possiede il cartellino è l'unica ad aver dimenticato Papu Gomez. Ogni giorno spunta infatti una nuova pretendente per l'ex capitano della Dea: ieri è stata la volta della Fiorentina. È ovvio, nonostante i quasi 33 anni, l'argentino farebbe comodo a chiunque, soprattutto se gratis. Il campo intanto certifica la bontà della presa di posizione del club di Percassi, che si è schierata con Gasp: col Papu fuori rosa ha vinto 4 partite con almeno 3 reti segnate e sempre con almeno 3 di scarto e ne ha pareggiate due, senza mai perdere.

"Il Papu Gomez per Eriksen". Atalanta e Inter fanno sul serio? Gira una voce clamorosa sugli "scontenti"

Il recupero con l'Udinese (15, diretta Dazn) può essere un'ulteriore conferma. Il problema è trovare qualcuno disposto a pagare il cartellino di Gomez. Un'impresa. Di certo non può sborsare 10 milioni la squadra preferita del Papu, cioè l'Inter che sta cercando invano di piazzare Eriksen. Gomez è disposto ad aspettare l'1 febbraio, ultimo giorno di mercato, perché la sua priorità è geografica: l'Italia prima di tutto e possibilmente in zona Bergamo, perché lì la famiglia si è stabilita. Ecco perché ha declinato il Fenerbahçe e sospeso i dollari offerti dall'Al-Hilal. Pur di restare in Italia, Gomez sposerebbe la serie B. Chi? Il Monza che pensa in grande.

Per paradosso, sarebbe una retrocessione soddisfacente per tutti: per il Monza (ovvie ragioni tecniche), per l'Atalanta che non rinforzerebbe rivali dirette e troverebbe un partner per pagare metà degli 1,8 milioni netti di ingaggio, per il giocatore per i motivi di cui sopra e per la continuità in vista della Coppa America con l'Argentina. Molto meglio che sedersi in tribuna, anzi, sul divano di casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.