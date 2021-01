Arek Milik, oggi a Marsiglia per le visite mediche e la firma del contratto: l'addio amaro al Napoli

21 gennaio 2021 a

a

a

Arkadiusz Milik è ad un passo dal Marsiglia. Il giocatore è volato in Francia e oggi sono previste anche le visite mediche e poi sarà ufficializzata un’operazione che vale 8 milioni di euro più 4 di bonus per il Napoli mentre per l’attaccante c’è un contratto di quattro anni da 3,5 milioni netti. Il polacco ha risolto i suoi affari con De Laurentiis: ha rinnovato con gli azzurri fino al 2022, per rendere possibile l'affare, ed è così volato in Francia in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato in classifica. Nelle casse del Napoli finirà anche il 20% su un'eventuale rivendita del calciatore.

"Sembra un pensionato, così rischia l'Europeo". Dalla Polonia per Milik una bocciatura senza appello

Milik al Napoli ha segnato 48 gol in 122 presenze. Ha avuto due gravi infortuni al ginocchio e da diversi mesi non gioca dopo la decisione di non rinnovare col club azzurro. Dopo tanti corteggiamenti e rifiuti (Juventus, Roma, Fiorentina, Atletico Madrid, Tottenham) il polacco ha deciso di chiudere con la sua esperienza in Serie A, per cercare di conquistarsi un posto all'Europeo di giugno con la sua Nazionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.