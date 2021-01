Cristiano Ronaldo e "l'assatanato". A Torino gira una voce: "Un amante, nuovo caso Mayorga?"

Roberto Alessi 24 gennaio 2021 a

Pure Cristiano Ronaldo lo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai. Ora c'è un tizio assatanato che racconta da Torino che il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un amante (scritto senza apostrofo, un uomo), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa. Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso Mayorga 2.la vendetta?

