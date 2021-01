Antonio Conte furioso con l'arbitro: "Maresca, sempre tu!". Udinese-Inter finisce in rissa: "Accettate quando non vincete"

24 gennaio 2021 a

a

a

Per la prima volta in campionato l'Inter non segna e sfuma l'aggancio al Milan. Lo 0-0 sotto la pioggia di Udine ha il sapore di due punti persi, mentre per i friulani è un altro buon risultato casalingo che fa morale, dopo quello strappato all'Atalanta. All'Inter manca l'ultimo passaggio, Hakimi e Brozovic costruiscono bene ma non trovano l'appuntamento con gli attaccanti. E dire che nel primo tempo Lautaro aveva segnato (ma annullato per offside) e impegnato Musso in una paratissima, e Barella aveva sfiorato il gol al volo. Conte (e Oriali nel dopo gara) espulso da Maresca, con cui aveva già polemizzato in Inter-Parma. "Maresca, sempre tu!", gli grida il tecnico. L'arbitro, avvicinato anche da Oriali, rinfaccia al dirigente: "Dovete accettare quando non vincete". E finita la gara, nel tunnel, si sarebbe scatenato un nuovo parapiglia. Occhio al referto arbitrale: Conte potrebbe rischiare una pesante squalifica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.