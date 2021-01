Antonio Conte "graziato" dopo la sceneggiata contro l'arbitro Maresca? Indiscrezioni sulla squalifica

25 gennaio 2021 a

Due sole giornate di squalifica per Antonio Conte dopo lo scontro con l'arbitro Maresca nel finale di Udinese-Inter. Sembrerebbe questa la decisione che prenderà endeà la giustizia sportiva dopo l'espulsione per proteste per il poco recupero dato dall'arbitro. Prima le urla e poi una quasi rissa nel tunnel degli spogliatoi, sembravano poter far scattare una punizione più lunga per l'allenatore dell'Inter, ma sembra che alla fine Conte venga graziato.

A evitare che tra Maresca e Conte si passasse alle vie di fatto sarebbero stati i giocatori dell'Udinese. Poi il chiarimento, con l'intervento di Beppe Marotta che ha placato ulteriormente gli animi. La decisione del giudice sportivo è attesa entro martedì. E proprio la spiegazione tra le parti in causa potrebbe evitare a Conte una squalifica più pesante. Lo stesso Maresca però sembra destinato a non arbitrare più l'Inter per un po'.

