Napoli, il nuovo ribaltone di De Laurentiis: "Gattuso verso l'esonero, chi vuole portare in panchina"

La panchina di Rino Gattuso a Napoli schricchiola: ecco così un primo approccio con Rafa Benitez, appena dimessosi dal Dalian in Cina. De Laurentiis chiede a Gattuso di invertire il trend e non basta più - dicono i bene informati - tornare a vincewre. Ecco che allora il presidente si guarda attorno: Massimiliano Allegri, su cui c'è già il forte interesse della Roma. Non è la prima volta che i due si sentono, ma probabilmente anche oggi, domanda e offerta potrebbero non coincidere, scrive il Corriere della Sera.

E sullo sfondo riappare anche il nome di Walter Mazzarri, invocato da una parte della tifoseria. Intanto a far capire che la situazione per Ringhio non è delle migliori: da mesi nel cassetto di DeLa c'è il rinnovo del contratto per l'attuale tecnico partenopeo già confezionato e chiuso, ma che per adesso rimane ancora fermo. Un contratto di altri due anni che balla. Le prossime partite, come sempre, decisive. Ma, come detto, vincere potrebbe non bastargli per restare sulla panchina del Napoli.

