Ibrahimovic e Lukaku squalificati dopo la rissa in Coppa Italia. E la procura chiede il referto...

Il giudice sportivo ha deciso di comminare soltanto una giornata di squalifica per Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Ed è forse la scelta più giusta, dato che parlare di razzismo è completamente fuori luogo: allo stesso tempo non è stata la classica scaramuccia da campo, quanto più che altro una provocazione in piena regola da parte dello svedese nei confronti dell’avversario. Ma da qui a farlo diventare un caso mondiale ce ne passa, l’eco mediatica è dovuta solo al fatto che si tratta di due giocatori importanti e di un derby come Inter-Milan.

Lo svedese era stato espulso nel secondo tempo per doppia ammonizione, mentre il belga era stato ammonito ed essendo diffidato è scattata la squalifica: salterà la semifinale di andata contro la Juventus. Ma la Procura Figc ha deciso di gettare altra benzina sul fuoco anziché far sì che il caso si chiudesse qui: ha chiesto di visionare il referto arbitrale, dopodiché potrà anche chiedere la prova tv e la convocazione di Ibra. Dal referto di Valeri non sarebbero però emersi particolari tali da rendere più pesante la sanzione, da qui è scaturita la decisione del giudice sportivo di trattare in maniera normale i due giocatori, senza ingigantire ancora di più le cose. Ma evidentemente ciò non basta alla Procura Figc, per la quale la vicenda non è ancora finita.

