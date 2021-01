Massimiliano Allegri, sul mister piomba il Real Madrid: "Ci sono scelte peggiori", tam-tam dalla Spagna

31 gennaio 2021 a

Sulla bocca di tutti. Si parla di Massimiliano Allegri, il mister disoccupato e più ambito che si sia. "Nella settimana in cui si è parlato di un prossimo futuro (a partire da giugno) di Max Allegri alla Roma, la sconfitta casalinga del Real Madrid con il Levante non ha fatto altro che incrinare ancora di più il rapporto tra Zidane e Florentino Perez, poche ore dopo che il quotidiano spagnolo Sport parlava dell'ex allenatore della Juventus come futuro tecnico dei blancos", rivela SportMediaset. Insomma, su Allegri piomberebbe anche il Real Madrid. Anche se la pista-Roma resta calda.

Il giallorosso attira Allegri anche perché potrebbe stare più vicino alla sua compagna, Ambra Angiolini, ma anche alla sua Livorno. Ma le sirene del Real, se suonassero davvero, sono davvero difficili da ignorare. "Non è nemmeno un mistero che, al di là delle rivelazioni dei giornali spagnoli, Florentino Perez abbia individuato in Allegri l'allenatore giusto per il futuro del Real Madrid", aggiunge SportMediaset. Allegri, infatti, ha le qualità giuste per i Blancos, in primis per la sua capacità di gestire un gruppo, e quello del Real è un gruppo difficile per definizione.

"Se la situazione in casa Real dovesse peggiorare, Florentino chiamerà Allegri che, a quel punto, si ritroverà a dover scegliere se aspettare la Roma o tentare il grande salto in uno dei club più prestigiosi in assoluto. Diciamo che ci sono scelte peggiori...", conclude SportMediaset.

