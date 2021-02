MotoGp, Luca Marini ed Enea Bastianini pronti per il mondiale: ecco la nuova Avintia

Tommaso Lorenzini 06 febbraio 2021 a

C'è da diventare grandi e in fretta, senza troppa pressione addosso eppure ricordando che perdersi per strada non è consentito. I mezzi per andar bene ci sono tutti, sia sotto il sedere, sia nel manico, sia nella testa. Avintia Esponsorama Racing, prima squadra della MotoGP 2021 a presentarsi, con l'ex ducatista Ruben Xaus a gestire il box, scenderà in pista parlando italiano e guardando lontano grazie ai due piloti debuttanti nella classe regina: Enea Bastianini, 23 anni, campione mondiale in carica della Moto2 a coronamento di un 2020 vissuto con maturità, carattere e coraggio; e Luca Marini, 23 anni pure lui, fino alla fine uno dei grandi avversari per il titolo di Enea e fratello di quel Valentino Rossi che troverà da avversario in pista nel Motomondiale per la prima volta. Le due Ducati, nera e blu, con inserti neri e gialli, sono state svelate con una diretta Instagram da Andorra, saranno uguali sotto le carene ma diverse nel look, data la differente disposizione grafica di colori e sponsor: la 23 di Bastianini correrà come Team Avintia Esponsorama, mentre la 10 di Marini come SKY VR46 Avintia Team. I due piloti azzurri avranno a disposizione la Desmosedici GP20, il modello dello scorso anno con specifiche aggiornate.

“È un vero peccato non poter avere fatto i test a novembre, partiremo in ritardo ma cercheremo di lavorare bene per recuperare il tempo perso il prima possibile. Non vedo l'ora di cominciare”, spiega Marini. “Dovremo imparare dai migliori”, esclama Bastianini, “ma Ducati ha puntato su di noi e ci daranno una mano. Io ho un po' cambiato il modo di allenarmi, ho iniziato anche col motocross”. Immancabile l'aneddotto sul manager Carlo Pernat: “Cosa mi ha detto? ‘Belìn, dai che ne vinciamo un altro di Mondiali!’. ‘Belìn, aspettiamo un attimo’ gli ho risposto”.

