Leon Spinks, la boxe è in lutto: morto il pugile che sconfisse Muhammad Alì

Lutto nel mondo della boxe mondiale: è morto Leon Spinks, l'uomo capace di strappare il titolo dei pesi massimi a Sua Maestà Muhammad Alì nel 1978. Il pugile americano, da tempo malato di cancro, è scomparso a Las Vegas, aveva 67 anni.

Straordinario campione tra i deilettanti (vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 nella categoria dei mediomassimi), Spinks fece il salto tra i professionisti nel 1977, dimostrandosi subito ultra-competitivo. Appena pochi mesi dopo, il 15 febbraio del 1978, ecco l'impresa che vale una carriera: a soli 24 anni, Spinks sconfigge il favoritissimo Alì, battendolo ai punti in 15 round e conquistando la corona iridata dei pesi massimi. A 36 anni, però, l'ex Cassius Clay non si arrese e nel settembre dello stesso anno sfidò Spinks nella rivincita, avendo la meglio sul giovane rivale e conquistando il titolo per l'ultima volta.

