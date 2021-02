Serie A, tre punti d'oro per l'Udinese al Friuli contro il Verona: l'Hellas crolla nel finale

07 febbraio 2021 a

Successo casalingo dell'Udinese che nel finale beffa l'Hellas Verona e conquista tre punti importanti che consentono a Gotti di salire a quota 24 punti; seconda sconfitta consecutiva per Juric dopo la batosta contro la Roma. L'Hellas resta bloccato a quota 30 punti in elenco generale.

Tutto si sblocca nella ripresa: al minuto 83 l'Udinese passa in vantaggio: Deulofeu salta Dimarco e mette in mezzo un cross basso, Silvestri prova ad anticipare Okaka, ma devia il pallone nella propria porta. Al 90' Deulofeu ha l'occasione per chiudere il match, ma lo spagnolo spara alto con il destro. La rete del definitivo 2-0 arriva nei minuti di recupero: errore di Magnani che regala palla agli avversari, Deulofeu si ritrova il pallone sul piede destro e lo piazza nell'angolino dove Silvestri non può arrivare. Il triplice fischio dell'arbitro Santoro decreta il 2-0 finale.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo senza però riuscire a fare gol. Il Verona poi ha alzato il suo livello , abbiamo risistemato la gara con alcuni cambi e poi c'è stato l'epilogo che ci ha premiato". Così Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, a Sky Sport, al termine della sfida contro il Verona. "Anche l'anno scorso nella parte iniziale della mia gestione c'era questo problema di concretizzare, ma in questa stagione nel girone di andata abbiamo esagerato. Non poteva e non doveva andare sempre così. Deulofeu? E' un giocatore relativamente giovane, un professionista esemplare, che nn si accontenta e vuole superare il proprio livello. E' venuto qui a Udine per essere ancora migliore", ha aggiunto. "Io se mi sono mai sentito in discussione? Mai nessuna avvisaglia dall'interno", ha concluso il tecnico dei friulani.

