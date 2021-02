Leo Messi è già al Psg, la prima pagina da "galletto" che scatena il panico a Barcellona

09 febbraio 2021 a

a

a

Lionel Messi è sempre l'obiettivo più ambito del calciomercato. Il suo futuro è ancora sconosciuto: quest'estate gli scadrà il contratto con il Barcellona. Si parla di un accordo con il Paris Saint Germain e France Football, la prestigiosa rivista francese che assegna il Pallone d'Oro, ha messo la Pulce in prima pagina con la divisa del Psg e il Parco dei Principi sullo sfondo.

Oltre mezzo miliardo di euro, ecco il contratto di Messi che ha rovinato il Barcellona: cifre da fantascienza

Messi, infatti, potrebbe già firmare con i parigini. Gli assi nella manica che il Psg sta tentando di giocare sono diversi: colleghi come Di Maria e Neymar, ma anche il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino, cresciuto come calciatore nella scuola del Newell's Old Boy la stessa di Messi, il quale non vedrebbe l'ora di allenare la Pulce.

Leo Messi farà fallire il Barcellona? Situazione fuori controllo, debiti per un miliardo di euro

Messi costa caro però. Ha un contratto da oltre 70 milioni di euro netti a stagione, ma vista l'età (34) e la crisi economica il Psg potrebbe tentare una manovra in stile Beckham, "integrando lo stipendio con altri tipi di ricompense e con il sostegno a progetti post-carriera", fa sapere Sport Mediaset. L'idea di Pochettino è quella di farlo giocare all'altro grande talento del calcio mondiale: il giovanissimo Mbappé. Ma cedendo proprio quest'ultimo sarebbe più facile arrivare a Messi, visto i soldi che gli sceicchi proprietari del Psg potrebbero incassare. Un arduo dilemma che soltanto il mercato di quest'estate riuscirà a risolvere.

Video su questo argomento Il pallone racconta...CR7 batte Messi, Lazio ok o del genere?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.