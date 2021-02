Marco Verratti, "l'ennesimo regalo che mi farebbe il calcio", il centrocampista chiama Leo Messi al Psg

08 febbraio 2021 a

A Parigi, sponda Psg, si lavora per l'assalto finale a Leo Messi. No, l’assalto senza fine, che tutti sperano risulti vincente, è quello a Leo Messi. Stavolta non sono soltanto i dirigenti dell'area tecnica a farsi avanti, in questo caso gli sceicchi proprietari del club, hanno mandato avanti uno dei calciatori più rappresentativi della squadra: l'italiano Marco Verratti.

Il centrocampista azzurro è ormai uno dei veterani del club parigino e il suo appello alla Pulce lo ha fatto ha parlato a Canal+ al termine del vittorioso match fuori casa contro il Marsiglia per 2-0. Ieri sera, domenica 7 febbraio, si è pronunciato sulla falsariga di altri componenti del club Leonardo, Di Maria e Pochettino. “Ovviamente mi piacerebbe giocare con Messi. Averlo in squadra sarebbe magnifico, per me sarebbe l’ennesimo regalo che mi fa il calcio. o darei palla a Neymar e a Messi e me me ne starei dietro solo per guardarmeli per un po’”, ha risposto divertito Verratti alla domanda del giornalista se sperava e aesse voluto giocare in futuro con l'argentino proprio al Psg.

Sul rinnovo del contratto di Messi col Barcellona non ci sono novità. Si aspettano elezioni per eleggere il presidente del club previste a marzo causa pandemia. Nel frattempo il Psgstudia la propria di proposta all’argentino. E, visti i dettagli del contratto della Pulce con i catalani, non sarà facile sborsare una cifra adeguata per strappare Messi alla Spagna. Ma agli sceicchi del Psg i soldi di certo non mancano.

