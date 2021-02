Mauro Icardi, quei like alla qualificazione della Juventus fanno scatenare i tifosi dell'Inter

10 febbraio 2021 a

Mauro Icardi ha partecipato alla gioia juventina dopo il passaggio del turno di Coppa Italia ai danni dell'Inter, e questo non ha fatto certo piacere ai tifosi dell'Inter. L’attaccante argentino ora al Paris Saint-Germain, infatti, su Instagram ha messo “Mi piace” a diversi post di giocatori bianconeri ritraenti la festa negli spogliatoi dell’Allianz Stadium.

Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo, Dybala e Alvaro Morata infatti hanno condiviso la loro contentezza qualificazione alla finale di Coppa ai danni dell'Inter e Icardi ha “apprezzato” quel contenuto. Uno sgarbo verso la sua ex squadra. Tra l'altro, dopo Sampdoria e Fiorentina, i campioni d’Italia sono infatti la vittima preferita di Icardi, 8 gol in 14 partite

Tra l'altro non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire la maglia bianconera, uno scenario che la prossima estate non va escluso a priori. Il Paris Saint-Germain, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, cerca un nuovo numero 9, oltre al sogno messi: i desideri più grandi sono Kane del Tottenham e Haaland del Paris Saint-Germain. Tra l'altro una settimana fa Icardi si è vista svaligiare la casa parigina da parte dei ladri. Gioielli, orologi, accessori e capi di abbigliamento di lusso per almeno 400 mila euro il bottino del furto nella villa alle porte di Parigi.

