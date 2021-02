Paolo Bonolis, "gli insulti di Agnelli a Conte? Solito stile Juventus". E su Bonucci: "Da che pulpito..."

10 febbraio 2021 a

Paolo Bonolis è stato ospite in collegamento di Michela Cuppini per GazzaTalk, offrendo il suo punto di vista da noto tifoso interista sullo scontro a suon di insulti e gestacci che si è verificato tra Antonio Conte e Andrea Agnelli al termine della semifinale di Coppa Italia che ha sancito il passaggio del turno della Juventus. Quanto accaduto tra il tecnico nerazzurro e il presidente bianconero sta ovviamente facendo discutere tutto il mondo del calcio, con Conte che a caldo ha preferito non commentare, affermando soltanto che “come in tutte le cose ci vuole sempre educazione”.

“È sempre molto divertente vedere come esce fuori la signorilità della famiglia Agnelli”, è stata la frecciatina di Bonolis, che poi ha aggiunto: “Così come Bonucci che invita a rispettare l’arbitro quando lui è il primo che strilla in continuazione, sia dal campo che dalla panchina… in casa bianconera si vive sistematicamente usando due pesi e due misure. Caduta di stile da parte di Agnelli? Credo che ci sia un’arroganza che talvolta porta a questi episodi, ma sono tutte cose che accadono in campo quando gli animi sono surriscaldati, non gli darei peso più di tanto”.

A finire sotto accusa è però stato anche Conte, che sarebbe troppo nervoso ultimamente: “Mi sembra però che anche gli altri che fanno parte dell’alterco vadano sopra le righe - ha dichiarato Bonolis - è stato preso a male parole da Agnelli, in più se un allenatore si lamenta con l’arbitro per una presunta scelta sbagliata non capisco come possa intervenire proprio Bonucci, da che pulpito viene la predica”.

