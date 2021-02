Gennaro Gattuso, retroscena: prima della Juve, il pesantissimo blitz di De Laurentiis negli spogliatoi

15 febbraio 2021 a

A blinadre Gennaro Gattuso, da qualche tempo sulla graticola, ci avrebbero pensato i tre punti ottenuti contro la Juventus. Il condizionale è d'obbligo, non tanto perché il mister del Napoli rischi, ma al contrario perché secondo quanto rivela Repubblica, Gattuso sarebbe stato riconfermato dal vulcanico presidente Aurelio De Laurentiis, già prima del calcio d'inizio del big match, deciso da un rigore realizzato da Lorenzo Insigne e piuttosto contestato dai bianconeri. Insomma, a Napoli è tornato il sereno dopo lo sfogo del mister e le frecciate alla presidenza.

Ma si diceva, De Laurentis, prima della sfida con la Juve, si è prodotto in un importante gesto distensivo: il presidente sarebbe sceso negli spogliatoi e davanti a tutta la squadra avrebbe ufficialmente confermato Gattuso, a prescindere dal risultato della partita che stava per iniziare. Insomma, una clamorosa iniezione di fiducia. Secondo Repubblica, la conferma di Gattuso era stata decisa a prescindere dal risultato contro la squadra di Andrea Pirlo. Poi, ovvio, i tre punti per certo non hanno fatto male.

L'ambiente-Napoli, ultimamente, era infatti in subbuglio per qualche ko che non era atteso. Il gesto di De Laurentiis, però, sembra davvero in grado di chiudere la parentesi e le polemiche. Una mossa che ha ricompattato tutta la squadra: dirigenza, giocatori e mister. Mossa importante perché il Napoli è più che mai stretto attorno a Gattuso.

