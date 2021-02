Marcello Lippi, le profezie sulla Serie A: "Scudetto? Tutto è possibile". Qualche dubbio solo sulla Juve...

15 febbraio 2021 a

Profezie di un certo peso, se a "firmarle" è Marcello Lippi, il Ct dell'Italia campione del Mondo nel 2006. Profezie sulla nostra Serie A in cui si spende intervenendo a Radio Anch'Io Sport, su Radio 1 Rai: ""Da questo campionato c'è da aspettarsi di tutto, è un campionato cominciato in maniera anomala così come si era concluso in maniera anomala quello dell'anno scorso - premette -. Adesso si va dai 50 punti dell'Inter fino ai 43 della Roma, con Napoli e Juventus che devono recuperare una partita. Queste 4-5 squadre si giocheranno lo scudetto fino alla fine". Insomma, tutto è possibile e fare pronostici precisi appare davvero troppo difficile.

Dunque, sul Milan di Stefano Pioli, in difficoltà dalla ripresa di gennaio: ""Se il Milan è in corsa? Assolutamente sì, è a un punto dalla vetta, ha colmato anche una delle lacune che aveva, ovvero il numero di giocatori a disposizione. Se la giocherà fino in fondo, ha assunto una dimensione e una consapevolezza e un'autostima che all'inizio non aveva e che adesso invece ha", rimarca Marcello Lippi.

Qualche dubbio in più, invece, sulla Juventus di Andrea Pirlo: "L'unica squadra che deve ancora trovare una fisionomia di gioco sicura è la Juventus, perché ha rinnovato tantissimo e non ha potuto fare verifiche se non nelle prime partite di campionato. E infatti ha avuto un periodo un po' difficile". Quindi sui nerazzurri: "L'Inter è questa, ci può essere una variazione con Eriksen ma è questa. Ha soltanto il campionato ed è sicuramente avvantaggiata. Il Napoli? Mancano 6-7 giocatori, ogni volta Gattuso si deve inventare qualcosa, meno male che ha questa arguzia e questa capacità di inventare".

