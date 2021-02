Martina Maccari, la trasgressione di lady Bonucci: "Topless, perché lo facevo"

14 febbraio 2021 a

A casa di Leonardo Bonucci c'è una seconda star: la moglie, Martina Maccari. Madre presisssima dai tre figli - Matteo, Lorenzo e Matilda - è però attivissima sui social network, dove per esempio su Instagram conta la bellezza di oltre 220mila follower. Parecchie le foto e le story che pubblica Martina, che spesso e volentieri risponde anche alle domande dei fan nelle sue Instagram story. In passato, anche siparietti proprio con il marito Leonardo, difensore della Juventus.

E ieri, sabato 13 febbraio, lady Bonucci, rispondendo proprio alle domande dei suoi seguaci, la Maccari si è lasciata un poco andare. Un fan infatti le ha chiesto se ama prendere il sole in topless e lei, candidamente, ha risposto: "Sì, era la mia trasgressione".

Nel dettaglio, Marttina Maccari ha spiegato: "No, adesso non prendo il sole in topless ma la domanda mi ha fatto ragionare. Si, prima lo prendevo in topless, ma non per non avere il segno ma perché era sinonimo di libertà, mi sentivo libera, era una sorta di trasgressione. Poi ho smesso, non per chissà quale motivo, ma perché molto probabilmente per una serie di motivi che segnano il passaggio di maturità. Lo faccio in primis per i miei figli, per rispetto, perchè potrebbe dargli fastidio. Il mio topless adesso non è più segno di trasgressione e libertà e per sentirmi al centro dell'attenzione". Piccoli segreti e piccole trasgressioni svelate.

