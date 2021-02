Andrea Pirlo polemico dopo il ko della Juve col Napoli: "Se quel rigore lo avessero dato a noi..."

14 febbraio 2021 a

a

a

Ko col Napoli per la Juventus di Andrea Pirlo. Sconfitta che raffredda, e parecchio, la rincorsa scudetto. E il mister bianconero non nasconde il suo disappunto: "Non abbiamo mai subito un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. La squadra ha fatto una buona partita e creato tanto, peccato non aver segnato. Sono contento della prestazione, peccato per il risultato".

"Non particolarmente". Supercoppa alla Juve, il pessimismo di Giampiero Mughini: come andrà a finire

Insomma, Pirlo contesta la decisione del rigore che ha deciso la partita, assegnato per un contatto tra Chiellini e Rrahmani: "Se viene fischiato un rigore a uno che allarga le braccia mentre il pallone è in mano al portiere, allora ci sarebbe un penalty ad ogni contatto. Se fosse successa a noi una cosa così, non so se avrebbero fischiato rigore e chissà che polemiche... Partita decisa dagli episodi, come quello sul possibile doppio giallo a Di Lorenzo, ma li accettiamo e andiamo avanti", ha polemizzato l'allenatore della Juve.

Cristiano Ronaldo e Georgina si fanno beccare così. Sapete dove sono? Disastro; rischiano grosso

E ancora, sulla partita Pirlo ha aggiunto: "Nel primo tempo il pallone è girato un po' troppo lentamente e abbiamo dato modo al Napoli di chiudersi bene. Nella ripresa siamo stati più intraprendenti ed è mancato solo il gol". Dunque, un pensiero per Gennaro Gattuso, che si rilancia con questa prestigiosa vittoria dopo un periodo molto difficile: "Sono contento per Rino, è un amico ma preferivo vincere"m, ha concluso Andrea Pirlo.

Affare fatto e a caro prezzo, Juventus: "18 milioni per Rovella". Tutti i dettagli dell'accordo col Genoa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.