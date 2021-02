Milan, Paolo Scaroni difende Ibrahimovic a Sanremo: "Ogni cosa ha una sua logica"

15 febbraio 2021 a

La presenza di Zlatan Ibrahimvic al Festival di Sanremo, sta creando molte polemiche. Anche Fabio Capello è stato molto critico con la scelta del Milan di mandare il suo giocatore alla kermesse in un momento decisivo del campionato rossonero e anche in un periodo non affatto brillante per il Milan. Su questo ha risposto Paolo Scaroni il presidente del Milan. "Considero Ibra un fenomenale atleta e un fenomenale professionista. Ogni cosa che fa ha una sua logica, non mi aspetto cose fuori posto, continuerà a dare il suo contributo al Milan", ha spiegato Scaroni.

I rossoneri sono reduci da una brutta sconfitta in campionato con lo Spezia. "Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio. Ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po' per tutti, ma io sono molto fiducioso", ha precisato il numero uno rossonero ai microfoi di RadioRai, nel programma La Politica nel pallone.

"Questa settimana ci dirà molto sul futuro della stagione. Il campionato non è mai stato così bello, ci stiamo tutti divertendo a vedere una classifica serrata. Inter, Milan e Juventus sembrano le favorite, ma non escludo sorprese", ha aggiunto Scaroni che ha anche risposto sui diritti tv. "Mercoledì abbiamo l'ennesima assemblea e dovremo prendere una decisione finale sui diritti tv italiani. Mi auguro che troveremo una soluzione, perché è fondamentale per le casse dei club, i diritti tv sono una fonte essenziale di sostentamento. Sono fiducioso". ha concluso Scaroni.

