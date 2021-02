Gigi Buffon, scatta il "massacro": la bestemmia intercettata dal microfono costa carissima, ecco quanto paga

18 febbraio 2021 a

Gigi Buffon sarà costretto a pagare una multa da 5.000 euro a causa della bestemmia scappata in Parma-Juventus del 19 dicembre scorso. Lo storico portiere bianconero si era rivolto al compagno Manolo Portanova in maniera decisamente colorita, utilizzando una frase contenente un’espressione blasfema che gli era costata il deferimento da parte della Procura federale. Adesso è arrivata l’ammenda da 5mila euro da parte del tribunale della Figc presieduto da Cesare Mastrocola.

Buffon non è la prima volta che cade in questo tipo di situazioni, accentuate in maniera abbastanza imbarazzante dall’assenza di pubblico, che fanno sì che certe espressioni che ogni tanto possono scappare all’interno del rettangolo di gioco vengano percepite in maniera distinta da microfoni e telecamere e quindi dai telespettatori a casa. Buffon aveva rischiato anche un’altra sanzione dopo il gol subito nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

In quell’occasione, però, la Procura ha ritenuto che l’audio in questione non era stato sufficientemente chiaro per procedere con un deferimento, chiudendo quindi la questione. Ovviamente Buffon non è il primo e non sarà l’ultimo a incappare in sanzioni per espressioni blasfeme: addirittura Bryan Cristante e Manuel Lazzari erano stati squalificati, stessa cosa è capitata a Simone Inzaghi, che però ha patteggiato per una sanzione esclusivamente pecuniaria.

