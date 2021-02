Francesco Totti, visita ad Andrea Pirlo sul campo della Juventus: cosa c'è dietro al faccia a faccia

24 febbraio 2021 a

Francesco Totti ha seguito l'allenamento della Juventus diretto dall'allenatore Andrea Pirlo dopo la netta vittoria in campionato contro il Crotone. L'ex calciatore della Roma, ex compagno di Nazionale del tecnico bianconero e, come lui, campione del mondo nel 2006, ha scelto di restare nel mondo del calcio e ha intrapreso la carriera di procuratore specializzato nello scovare talenti.

Tra gli altri, in collaborazione con i rispettivi agenti, Totti si occupa della gestione di Luca Coccolo, difensore di proprietà della Juventus (Under 23) che a fine gennaio si è trasferito in prestito alla Cremonese. Oggi Totti sarà a Milano per proseguire il suo tour perlustrativo.

Recentemente il Pupone è stato ospite di Verissimo dove ha raccontato il difficile addio al mondo del calcio: "Quando ho smesso di giocare Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me". Ospite di Silvia Toffanin, su Canale 5, il numero 10 giallorosso ha anche parlato Pdegli stadi vuoti a causa del coronavirus: "È uno sport diverso e dalla televisione non ti appassiona più come prima. Speriamo si possa tornare alla normalità il prima possibile". Ha raccontato anche delle prime feste di Natale passate senza il padre Enzo, morto causa complicanze provocate dal Covid: "Un Natale diverso. Purtroppo non sarà come gli altri perché poco tempo fa ho perso mio padre", aveva concluso amaro Totti.

