Serie A, il Cagliari di Semplici passa 2-0 a Crotone, l'Udinese con Nestorovski batte nel finale la Fiorentina

Parte bene l'avventura di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari. I sardi battono il Crotone 2-0 allo 'Scida' e conquistano tre punti fondamentali per la corsa salvezza: a segno Pavoletti e Joao Pedro (rigore) che riportano i rossoblu ad una vittoria che mancava dallo scorso 7 novembre. Il Cagliari sale così a quota 18 punti in classifica, accorciando sul quartultimo posto. Notte fonda, invece, per il Crotone di Stroppa che resta fanalino di coda a quota 12.

Soddisfatto il neotecnico sardo: "Era importante partire con il piede giusto e sotto questo aspetto abbiamo fatto bene. Avevo voglia di rientrare, è capitata questa opportunità importante anche se la situazione non è delle migliori, sono fiducioso su quello che dovrà essere il nostro cammino. Siamo partiti con delle difficoltà, legate alla classifica, poi mi è piaciuta la reazione e la compattezza, così come il fatto di non aver preso gol dopo tanto e di aver segnato con due attaccanti", ha detto a fine match.

Un lampo nel finale di Nestorovski invece basta all'Udinese per battere 1-0 la Fiorentina alla Dacia Arena e allungare le ombre sulla formazione viola sempre più vicine alle zone pericolose di bassa classifica. La squadra di Gotti raccoglie il massimo risultato in una gara dai ritmi bassi e dalle poche emozioni, salendo così a quota 28 punti in classifica. La Fiorentina di Prandelli, apparsa troppo rinunciataria, resta invece ferma a 25, al quint'ultimo posto, posizione che fa risuonare l'allarme. I friulani, come detto, hanno trovato l'improvviso vantaggio nel minuti conclusivi: all'87' è Nestorovski, servito da De Paul, a girare in rete dopo il buco di Milenkovic. I toscani protestano per un presunto fuorigioco, ma il Var conferma la regolarità della marcatura: è il gol che di fatto decide la sfida, consegnando altri tre punti ai ragazzi di Gotti.

