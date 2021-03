Zlatan Ibrahimovic, Milan nei guai: lo svedese fuori per tre settimane. Ko anche Calhanoglu

01 marzo 2021 a

Zlatan Ibrahimovic a Manchester non ci sarà. Dopo l'infortunio di Roma è arrivata la diagnosi definitiva: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Lo svedese sarà rivalutato con un esame strumentale fra una decina di giorni. In pratica starà fermo per tre settimane. Salterebbe le sfide con Udinese, Verona e Napoli in campionato, e nella doppia sfida con il Manchester in Europa League, la sua ex squadra.

La tentazione di Pioli? Cambiare tutto. Milan e Ibrahimovic, le conseguenze (pesanti) del derby

Ibra era stato sostituito all’11’ del secondo tempo di Roma-Milan, ma aveva iniziato a sentire fastidi alla coscia sinistra già dopo un quarto d’ora di partita. Per lo svedese è il quarto problema medico stagionale dopo il Covid, una lesione al bicipite femorale sinistro e la soffusione emorragica al polpaccio, sempre della gamba sinistra.

Per quanto riguarda gli altri due rossoneri usciti malconci dall’Olimpico, ci sono un’altra cattiva notizia e una buona. Calhanoglu ha riportato "un edema diffuso dei flessori mediali della coscia sinistra e verrà rivalutato secondo evoluzione clinica". In pratica non si può dare ancora una tempistica sulla sua assenza, ma sicuramente salterà Udinese e Verona ed è ovviamente a serio rischio anche l’andata di Europa League con lo United dell’11 marzo. Per Rebic, uscito per un problema all’anca destra, gli esami hanno invece dato esito negativo e quindi dovrebbe essere già in campo mercoledì contro l’Udinese.

