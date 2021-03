Juventus-Napoli, ufficiale: si recupera il 17 marzo, fine della telenovela

03 marzo 2021 a

Fissata la data per il recupero di Juventus-Napoli, si giocherà mercoledì 17 marzo alle 18:45. A nulla sono servite le polemiche del presidente partenopeo Aurelio De Laurentis che avrebbe voluto evitare di disputare tre big match nell'arco di 8 giorni (Milan,Juve e Roma) . Per lo più, il Napoli dovrà giocare tutti e tre gli incontri lontano dal Maradona. Nella stessa giornata si giocherà anche Torino-Sassuolo, rinviata il 26 febbraio per i casi di covid emersi nella società granata.

La gara in programma allo Juventus Stadium era stata rinviata lo scorso 4 ottobre per lo stesso motivo: il Napoli non si presentò a Torino, dopo che l'Asl aveva predisposto la quarantena obbligatoria alla squadra partenopea, in seguito alle positività di Zielenski ed Elmas. Il giudice sportivo aveva ratificato il 3-0 a tavolino decretato dall'arbitro, per poi aggiungere un punto di penalizzazione alla squadra di mister Gattuso. La società aveva poi presentato formalmente ricorso alla Corte Sportiva d'Appello, ottenendo tuttavia parere sfavorevole anche in secondo grado. Il terzo tentativo ha infine ribaltato le decisioni precedenti, confermando che la partita si sarebbe dovuta svolgere regolarmente. In seguito all'uscita degli azzurri dall'Europa League contro gli spagnoli del Granada, è stato infine possibile fissare la data di recupero.

Mentre la Juve sembra aver riaggiustato la mira dopo un avvio di campionato difficoltoso, il Napoli sta passando un periodo di forma discreto, ma molto discontinuo. Complice anche i numerosi infortuni, soprattutto nel reparto d'attacco. Fuori Osimhen e Lozano, con Petagna non al meglio della sua condizione. Una gatta da pelare per Ringhio che stasera affronterà una squadra ardua come il Sassuolo in casa dei neroverdi. Nel frattempo, il Napoli dovrà stringere i denti e sperare di non perdere punti importanti in vista della settimana di metà marzo che si preannuncia a dir poco infernale.

