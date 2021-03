Milan, con l'Udinese solo un pari (all'ultimo secondo). Inter, prova di fuga. Atalanta e Roma, colpi Champions

03 marzo 2021 a

a

a

Brutto passo falso del Milan in casa con l'Udinese: finisce 1-1 a San Siro e i rossoneri rischiano ora di scivolare a -6 dall'Inter capolista (impegnata in trasferta a Parma nel posticipo del 25° turno di Serie A, ma soprattutto vedono avvicinarsi minacciosamente Juventus e Atalanta (5-1 spettacolo al Crotone con Muriel e Ilicic scatenati), ora a -4, e pure la Roma che vince nel finale sul campo della Fiorentina per 2-1 (decide Diawara all'88'), quinta a 6 punti dai rossoneri. Unico "sollievo" della giornata il pareggio 3-3 del Napoli contro il Sassuolo.



Contro i friulani mancano gli infortunati Calhanoglu e Ibrahimovic (peraltro reduce da Sanremo), e si sente: davanti Leao e Rebic non sfondano, ma è soprattutto in difesa che gli uomini di Pioli concedono troppo, con distrazioni a turno anche degli uomini più affidabili. E così nel secondo tempo, mentre i padroni di casa cercano il vantaggio, arriva la doccia fredda del vantaggio ospite con Becao, di testa su calcio d'angolo, con Donnarumma che si attende la deviazione di Nestorovski e viene sorpreso dal brasiliano. Il forcing finale è selvaggio ma il pareggio arriva solo all'ultimo secondo, su rigore. Fallo di mano di Stryger Larsen su cross di Rebic e trasformazione del solito Kessiè. Ma il sogno scudetto si allontana: meglio pensare alla volatona Champions.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.