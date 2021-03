Inter, Antonio Conte dopo la vittoria a Parma: "Hakimi? Gli ho presto la testa e gli ho detto bravo"

05 marzo 2021 a

Quanto può valere una rimessa laterale? Per Antonio Conte forse quasi quanto un goal. Nel match in trasferta di ieri, giovedì 4 marzo, l'Inter è riuscita ad imporsi per 2-1 contro il Parma, grazie ad una doppietta di Alexis Sanchez. 3 punti d'oro che valgono il primato in classifica con un vantaggio di +6 punti dai "cugini" milanisti. Dopo un primo tempo sottotono, l'Inter si rende protagonista di una prestazione di altissimo livello. Siparietto interessate quello che coinvolge il terzino tuttofare Achraf Hakimi e il tecnico leccese. Il marocchino conquista una rimessa laterale all'altezza della panchina nerazzurra in pieno recupero, fondamentale per mantenere il possesso palla e chiudere definitivamente la partita, ottenendo in cambio un energico abbraccio in pieno stile Conte.

"Gli ho preso la testa e gli ho detto bravo, bravo, bravo. Questo è lo spirito che voglio dai miei giocatori e questo è quello che mi stanno dando" ha affermato con soddisfazione il tecnico nel post-partita. "Io penso di essere uno molto democratico, non regalo niente a nessuno. Prima c'è la squadra poi il singolo che viene esaltato dalla squadra. Se i giocatori vogliono andare d'accordo con me devono pensare col noi e non con l'io" ha proseguito. Elogi anche per Sanchez, protagonista assoluto del match disputato al Tardini. Competizione in vista per Lukaku e Lautaro?

Con cinque vittorie consecutive, Antonio Conte si gode il distacco dalla seconda in classifica che inizia a farsi importante. "Fuga scudetto? Siamo in una buonissima posizione, rispetto all'anno scorso siamo davanti a tutti. C'è stato un miglioramento ma mancano 13 partite, in Serie A ogni partita è una battaglia. Si possono lasciare punti contro tutti, abbiamo 13 finali da giocare e vogliamo giocarcela facendo del nostro meglio. Se arriveremo in vetta alla fine del campionato saremo molto contenti per i passi in avanti fatti". I nerazzurri saranno chiamati a confermare la loro striscia positiva lunedì prossimo (8 marzo), contro l'Atalanta di Gasperini.

