Napoli nel caos, Gennaro Gattuso caccia Mario Rui dall'allenamento: polveriera partenopea

Alta tensione in casa Napoli che non si attenua dopo il duro sfogo di Lorenzo Insigne alla fine del match per il "pari beffa" col Sassuolo, ecco un altro caso che scuote le acque già agitate della società partenopea: il tecnico Gattuso ha allontanato dall'allenamento Mario Rui, mandandolo negli spogliatoi.

Altro episodio che conferma che tra tecnico e squadra non sembra filare tutto liscio, anche alla luce che fra due giorni allo stadio Maradona arriverà il Bologna per la sfida di campionato. Nei confronti del terzino portoghese si tratta del secondo provvedimento punitivo , dato che anche in occasione della trasferta di Bologna dell'8 novembre fu spedito in tribuna insieme a Ghoulam.

Alla base della decisione ci sarebbe l'atteggiamento poco gradito dal tecnico del giocatore durante l'esercitazione. Era infatti il primo allenamento dopo il rocambolesco 3-3 contro il Sassuolo di mercoledì sera. “Nella rifinitura s'erano fatti delle grandi passeggiate”, aveva testualmente detto il tecnico a novembre spiegando la decisione di mandare sulla tribuna del Dall’Ara sia Rui sia Ghoulam, ma poi aveva anche aggiunto: “Senza rancori, ora si va avanti”. Inolgtre pare che stavolta, Gattuso avrebbe poi ha perso le staffe quando il giocatore si è rivolto in maniera poco urbana nei confronti di un compagno più giovane”, scrive il Corriere della Sera.

