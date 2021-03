Napoli, esonero "virtuale" per Gennaro Gattuso: ecco chi ha chiamato Aurelio De Laurentiis per la panchina

08 marzo 2021 a

C’è ancora tanto calcio da giocare da qui al termine di questa avvincente stagione, che vede la corsa per lo scudetto ancora aperta seppur leggermente indirizzata verso l’Inter, che però stasera è attesa da un banco di prova durissimo, quello dei nerazzurri dell’Atalanta. Nel frattempo non mancano le voci di mercato, che stavolta riguardano Luciano Spalletti: quest’ultimo è a libro paga del club milanese fino al prossimo 30 giugno.

Dopo tale data sarà libero di cercarsi un’altra squadra, cosa che il tecnico di Certaldo ha tutta l’intenzione di fare: il periodo sabbatico è stato lungo ma davvero ben remunerato, adesso però è arrivata l’ora di tornare in pista, o meglio in panchina. Su di lui si vocifera che sia forte l’interesse del Napoli, che è ormai destinato a separarsi da Rino Gattuso al termine di questa stagione caratterizzata da più bassi che alti. Ai partenopei è rimasto solo l’obiettivo della qualificazione alla Champions League, che comunque non sarebbe poco.

Secondo Fcinternews, Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a sondare il terreno e pare che Spalletti sia molto allettato dall’idea di ripartire da una piazza importante come Napoli, tra l’altro con un progetto sportivo ambizioso. Più defilata la Fiorentina, che pure pare che abbia già cercato il tecnico di Certaldo, al quale però non può offrire soldi e prospettive del livello dei partenopei.

