Inter-Atalanta, Antonio Cassano contro Antonio Conte: "Meritava di perdere, io avrei chiesto di essere sostituito"

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv della sfida vinta dall'Inter contro l'Atalanta e non è stato certo tenero: "Mi fa innervosire che Ventola dice che conta il risultato e Inter a +6. L'Atalanta ha fatto dall'inizio alla fine la partita e meritava di vincere, l'Inter ha vinto senza tirare in porta. Io sono l'Inter, una delle squadre più gloriose, posso stare dietro la palla e non avere mai il pallino del gioco? Abisso clamoroso", ha spiegato FantAntonio criticando l'atteggiamento passivo della squadra di Antonio Conte contro quella di Gasperini, nonostante la vittoria finale.

"L'Inter ha giocato nella sua metà campo. 21 giocatori nell'area dell'Inter, è possibile una cosa del genere? L'Inter le prime 15 le ha fatte così, poi è andata meritatamente in testa. Anche con la Lazio ha avuto tante difficoltà. Non posso accettare che stiano in 10 dietro la linea della palla. Fossi stato in campo dopo 20' mi sarei fatto cambiare. Penso che Vidal abbia già dato il meglio, a 34 anni la benzina è finita", specifica Cassano che non sembra proprio contento della prestazione dei narazzurri.

L'ex nerazzurro e rossonero ha parlato anche della vittoria del Milan sul Verona: " Non ho mai visto il Verona così tanto in difficolta. Nel Milan giocavano le riserve delle riserve. Kessie tiene su da solo il centrocampo: imposta, prende fallo, va in area... In questo momento, è lui la vera anima del Milan. Da oltre un anno sta facendo robe allucinanti. Il Milan, con una squadra buona, sta tenendo il passo finchè può", ha concluso Cassano.

