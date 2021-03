Cristiano Ronaldo, la Juventus ha deciso: addio in estate per 60 milioni. Le piste: dove giocherà il fenomenno

10 marzo 2021 a

La Juventus, dopo la clamorosa e rovinosa eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto, deve riflettere. Un tonfo che nessuno poteva attendersi. Un crac con conseguenze sportive ed economiche pesantissime. Come ricorda SportMediaset, "il bilancio è in rosso e si discute come intervenire senza dovere fare troppi tagli che possano compromettere il livello tecnico della squadra". E in tutto ciò, ovviamente, il futuro di Andrea Pirlo appare davvero in bilico.

Ma anche quello di Cristiano Ronaldo, di futuro, è tutto da scrivere. La dirigenza, sempre secondo SportMediaset, avrebbe individuato proprio nell'addio al portoghese il passo più importante per sistemare i bilanci. C'è da dire che il matrimonio tra CR7 e la Juventus, voluto proprio per la Champions, ha fallito. Arrivato nel 2018 è uscito ai quarti il primo anno e agli ottavi negli ultimi due. Altro che Champions, insomma. E il fenomeno portoghese costa. Eccome se costa. Il contratto scade nel 2022 e la Juventus sborsa poco più di 54 milioni all'anno. Una cifra non più sostenibile se si pensa che anche i più prestigiosi club europei sono stati costretti a rivedere i conti nel disgraziatissimo anno del coronavirus.

Insomma, la cessione di Cristiano Ronaldo sarebbe imminente. La Juve vuole monetizzare e si "accontenterebbe" di 60 milioni di euro pur di risparmiare sull'ingaggio. Cifra di tutto rispetto, per un giocatore, un fenomeno certo, che ha 36 anni. Sulle sue tracce il Psg, che potrebbe ripiegare su di lui se Leo Messi dovesse restare al Barcellona. In pista anche il Manchester United, che potrebbe inserire Paul Pogba nell'affare. Ma alla fine a decidere sarà lui e lui soltanto, Cristiano Ronaldo, che potrebbe anche chiudere la carriera in un campionato meno difficile, ma molto remunerativo: negli Stati Uniti, nella fascinosa Miami.

