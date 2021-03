Europa League, il Milan al 92' riprende il Manchester Utd e lo ferma sull'1-1: a segno Diallo e Kjaer

11 marzo 2021 a

Il Milan non muore mai. Neanche con mezza squadra fuori e contro una delle favorite per la vittoria finale dell'Europa League. Il colpo di testa di Kjaer in pieno recupero regala un pareggio preziosissimo ai rossoneri contro il Manchester United, seconda forza della Premier League che dopo l'1-1 di Old Trafford fa un po' meno paura.

Non solo per il risultato favorevole ai rossoneri ma per come è maturato nel corso dei 90 minuti. Se gli ospiti hanno acciuffato il pari all'ultimo respiro, è altrettanto vero che – per la mole di occasioni create – non avrebbero meritato di lasciare l'Inghilterra da battuti. E tra sette giorni nella partita di ritorno si presenteranno con maggiore fiducia per andare a caccia dei quarti di finale. Un obiettivo, non più un sogno.

Tante le assenze da entrambe le parti: Pioli senza Ibrahimovic, Rebic, Mandzukic, Calhanoglu, Bennacer, Theo Hernandez e Romagnoli; Solskjaer senza Marcus Rashford, De Gea, Van de Beek, Pogba, Mata e Cavani. Nel primo tempo, da segnalare una rete spettacolare che il VAR nega a Kessie, rilevando un tocco di mano prima del tiro. E la clamorosa occasione sprecata da Maguire, che colpisce il palo da un centimetro. Tutto però si decide nella ripresa: Solskjaer inserisce Diallo, 18enne ex Atalanta e fratello di Traore del Sassuolo, al posto di Martial. Proprio il nuovo entrato, al 50’, di testa scavalca Donnarumma e sblocca il risultato. È 1-0 per i Red Devils. Il Milan prova a reagire e spinge in avanti, lo United cerca di abbassare il ritmo. Nel recupero arriva il pareggio: al 92’ Krunic calcia in mezzo dalla bandierina, Kjaer di testa trova il suo primo gol in rossonero. Giovedì prossimo il ritorno a San Siro.

