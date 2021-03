Napoli, quattro nomi per il dopo-Gattuso: tra vecchie e nuove conoscenze, a chi pensa De Laurentiis

12 marzo 2021 a

Allo stato attuale delle cose appare improbabile che Rino Gattuso possa essere l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. E dire che fino a qualche tempo fa il rinnovo sembrava essere soltanto una formalità, ma nel calcio le cose possono mutare in fretta e il caso del club partenopeo lo testimonia: gli azzurri hanno avuto un calo netto in campionato, sono stati eliminati con disonore dal modesto Granada in Europa League e generalmente non stanno convincendo.

Per questo Aurelio De Laurentiis sembra convinto a cambiare allenatore, anche se intanto si sta impegnando per far sentire la sua vicinanza a Gattuso e alla squadra: non a caso il presidente seguirà la squadra da vicino a Milano, Torino e Roma per dare un segnale. D’altronde questo è il momento cruciale della stagione, c’è un piazzamento in Champions League da provare a conquistare per salvaguardare la tenuta economica del club e quindi mantenere il progetto sportivo il più ambizioso possibile.

In questo momento il presidente del Napoli non vuole mettere in discussione nessuno, le opportune valutazioni verranno fatte soltanto a fine stagione. Intanto però circolano i nomi delle alternative per la panchina: due sono dei cavalli di ritorno. Il primo è ovviamente Maurizio Sarri, che pare tornerebbe volentieri nell’ambiente che lo ha consacrato. Il secondo è invece Rafa Benitez, rientrato dalla Cina e favorito da un ottimo rapporto con De Laurentiis. I nomi nuovi sono quelli di Luciano Spalletti, che dalla prossima estate sarà libero dal contratto con l’Inter, e di Ivan Juric, che nelle ultime due stagioni ha ben impressionato a Verona.

