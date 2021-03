Inter, salta la trattativa con Bc Partners: "Accordo quasi chiuso con il fondo di investimenti Fortress"

12 marzo 2021 a

a

a

Il fondo di investimenti Usa Fortress starebbe per chiudere un accordo con l'Inter di Suning. La trattativa tra le parti parla di un finanziamento per circa 250 milioni di euro, divisi in due tranche. "Prosegue, a ritmi serrati, la trattativa. La scadenza per arrivare a un documento di accordo condiviso sarebbe stata fissata, secondo indiscrezioni, alla fine di marzo. La bozza di proposta prevederebbe una forma di finanziamento tramite preferred equity per circa 250 milioni di euro: dei quali 150 milioni subito e altri 100 successivamente", scrive il Sole 24 ore.

Il titolo Suning sospeso in borsa: voci di cessione in Borsa. Cosa succede ora all'Inter

"A seguire le discussioni ci sono i manager del gruppo Fortress, da una parte, e uno dei dirigenti di Suning, il senior investment manager Simon Yang e il suo staff, dall'altra parte. Proprio Yang, è da tempo una delle figure di collegamento tra Milano e Nanchino e l'uomo di maggior fiducia del presidente, Steven Zhang", spiega sempre Il Sole 24 Ore. Marzo potrebbe essere mese decisivo per il nuovo finanziamento nelle casse nerazzurre entro fine mese. Un mese decisivo anche sotto il punto di vista sportivo per la lotta per lo scudetto.

"Va cessata l'attività di ogni squadra". Suning chiude con il calcio in Cina e l'Inter trema: il comunicato

Fortress diverrebbe azionista con Suning, dopo che la trattativa con con BC Partners, sulla cessione dell'intero club, si è fermata. Rimangono comunque sul campo anche altre ipotesi. Suning, infatti, parla contemporaneamente con Bain Capital Credit e il fondo PIF. La famiglia cinese conferma quindi di voler continuare a puntare sull'Inter, un connubio che potrebbe portare a risultati importanti proprio in questa stagione. I nerazzurri infatti stanno attraversando un periodo di forma estremamente positivo che sta valendo il primo posto in classifica.

Video su questo argomento Il pallone racconta - Lunedì di fuoco Inter-Atalanta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.