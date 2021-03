Cristiano Ronaldo: "C'è tanto da conquistare insieme". Occhio al dettaglio: è ufficialmente addio alla Juventus?

15 marzo 2021 a

a

a

Cristiano Ronaldo si è galvanizzato dopo la tripletta, in meno di mezzora, contro il Cagliari. e ha scelto i social per affermare quello che tutti, conoscendolo, già sanno. Che lui non molla mai. “Non posso smettere di volere di più”. Ma stavolta parla del record di gol segnati (770 in carriera) e usa però i colori del Portogallo. "C’è ancora tanto da conquistare e credo che possiamo farlo insieme”, scrive su Instagram, ma la maglia che indossa nel video postato su Instagram è proprio quella della nazionale lusitana e non della Juventus.

Le voci di un addio alla Juve si fanno sempre più insistenti e questo post non aiuta s pegnere i rumors. Anche perché oggi il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ad una domanda precisa sul ritorno con i blanco di Cr7, ha risposto: “Può darsi”, alimentando a sua volta altre voci di mercato che vedono il portoghese a fine stagione lontano da Torino.

"Juve, una squadra non all'altezza". CR7 tace, ma dal suo entourage piovono indiscrezioni esplosive: è rottura?

L’argomento infatti con cui si celebra Ronaldo non è la tripletta juventina o proclami per il resto della stagione in bianconero dopo l’uscita dalla Champions League, ma un post celebrativo dei 770 gol segnati in carriera. “C’è ancora tanto da raggiungere e credo che possiamo farlo insieme”, posta. Il problema è capire, come si chiedono in tanti soprattutto i tifosi juventini, con chi o con quale squadra. Difficile non pensare che Ronaldo pensi solo al Portogallo. E allora quale sarà la prossima mossa di Cr7?

"Il Psg sta preparando l'assalto". Cristiano Ronaldo, voci pesantissime dalla Francia: con la Juve è già finita?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.