Roma, respinto il ricorso su Diawara: delusione in casa giallorossa. Confermato il 3-0 al Verona

Confermata la sconfitta a tavolino della Roma contro il Verona, valida per la prima giornata di campionato (in campo era finita 0-0). I giallorossi avevano inserito Diawara nella lista under 22 nonostante avesse già compiuto 23 anni. La Roma resta così a 50 punti a pari merito col Napoli. Il collegio di garanzia presso il Coni ha infatti respinto il ricorso.. Confermata la decisione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d'Appello della Figc.

La Roma era stata penalizzata lo scorso 22 settembre e aveva presentato un primo ricorso puntando sulla buona fede dell'errore: la società giallorossa aveva infatti sottolineato come, avendo ancora altri quattro posti disponibili nella lista degli over, non avesse ottenuto alcun vantaggio dal mancato inserimento di Diawara nella stessa lista.

Il ricorso è stato rigettato lo scorso 10 novembre dalla Corte sportiva di appello della Federcalcio, da lì la decisione di appellarsi nuovamente e quest'oggi, lunedì 15 marzo, il mancato accoglimento anche da parte del Collegio di garanzia del Coni. Il collegio non ha voluto sentire ragioni e nell'udienza presieduta da Marco Frattini è stato confermato il 3-0 a tavolino a favore degli scaligeri, dunque la storia è definitivamente chiuso, con esito negativo per i giallorossi. "Sanzione iniqua e sproporzionata rispetto al fatto e ininfluente ai fini del risultato sportivo", spiega il legale della Roma, Antonio Conte. "Evidenziamo un vuoto normativo che solo il Collegio può colmare. La ricostruzione fattuale dimostra come i funzionari preposti della Roma abbiano fatto il possibile per provare a risolvere il problema", ha concluso Conte.

