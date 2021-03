Fabio Quagliarella, pronto il rinnovo con la Samp: non solo giocatore, indiscrezioni sul progetto

16 marzo 2021 a

a

a

In un mondo dove sempre più astri nascenti stanno reclamando il loro posto tra i "grandi", esiste un calciatore navigato, che ogni volta che tocca un pallone sembra tornare ragazzino: parliamo di Fabio Quagliarella. Grinta, carisma, tecnica sopraffina, sono solo alcune delle caratteristiche del capitano dei blucerchiati. "Non è un capitano di fascia, ma un vero esempio di professionalità" ha detto Claudio Ranieri riguardo al campione. Il 38enne non sembra avere la minima intenzione di smettere di giocare ad alti livelli e tutto sembra pronto per il rinnovo con il club genovese, che dovrebbe avvenire dopo Pasqua.

Calcio: caso Diawara, respinto ricorso Roma, confermato 3-0 a tavolino (2)

Con la maglia blucerchiata, Quagliarella ha infranto un record dopo l'altro. 2 stagioni fa ha pareggiato il record di Gabriel Omar Batistuta di goal segnati di fila (11 partite), concludendo il campionato come capocannoniere con ben 26 goal (sopra un certo CR7). Domenica scorsa, 14 marzo, nella sfortunata partita persa per 3-1 contro il Bologna, Quagliarella ha segnato con una prodezza il momentaneo goal del pareggio, superando Bassetto tra i top scorer del club. Sono ora 93 le reti che Fabio ha messo a segno indossando la maglia della Sampdoria. Serio, umile e sempre corretto, Quagliarella ha scelto di non esporsi mediaticamente come tanti altri calciatori, ma di lasciare parlare il campo e il duro lavoro in allenamento.

Il Cagliari si fa rimontare dalla Sampdoria: poi lo salva Nainggolan al 96'

La sua carriera è stata purtroppo condizionata da ripetuti episodi di stalking in cui il giocatore veniva ingiustamente diffamato privatamente. Delle lettere contenenti affermazioni false, secondo le quali Quagliarella sarebbe stato un camorrista e pedofilo, hanno poi segnato la rottura con il Napoli e il successivo passaggio alla Juventus. Dopo una parentesi a Torino, Quagliarella è tornato alla Sampdoria nel 2016, diventandone capitano e punto di riferimento imprescindibile. Nei progetti di Massimo Ferrero, il rinnovo del calciatore e anche un nuovo ruolo come ambasciatore del club. Il destino ha portato Quagliarella a Genova e lui sembra proprio essersene innamorato.

Bologna, tris alla Sampdoria e tre punti pesantissimi: un mattone per costruire la salvezza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.