Beppe Sala sul nuovo San Siro: "Da tifoso nerazzurro voglio sapere chi è il mio partner"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato a parlare del caso nuovo stadio ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San Siro mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro, che è andato per la prima volta allo stadio 55 anni fa, ma io voglio fare il bene di Milano”, ha dichiarato Sala che poi ha chiarito ulteriormente i suoi dubbi: “Lo stadio è una buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? Mi sto muovendo spinto solo dalla logica della prudenza. Non sono io che lo dico ma in questo momento gli investimenti originati dalla Cina in alcuni settori come il calcio sono in difficoltà”.

E quindi il sindaco di Milano ha ribadito di voler chiedere maggiori informazioni all’Inter: “Stiamo discutendo di una partnership e voglio sapere chi è e chi sarà il mio partner”. Ieri c’era stato un duro botta e risposta tra il club nerazzurro e il primo cittadino meneghino, con quest’ultimo che aveva dichiarato sulla questione stadio che “finché l’Inter non chiarirà il suo destino, per noi le cose devono essere necessariamente ferme”.

Il club di proprietà cinese non aveva tardato a replicare, anche con tono piuttosto duro e polemico: “Troviamo le dichiarazioni del sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano".

