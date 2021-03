Juventus, lo sfregio del Porto: "Noi aspettiamo il sorteggio. E voi...", sale sulle ferite

19 marzo 2021 a

Sono stati sorteggiati i quarti di finale di Champions League e non c’era nessuna squadra italiana, neanche la Juventus eliminata dal Porto. Quest'ultimi hanno messo il dito nella piaga quando poco prima dell’inizio del sorteggio hanno voluto mandare una frecciatina ai bianconeri tramite un Tweet.

Durante la sfida di ritorno a Torino infatti, nei minuti finali dei tempi supplementari, il calciatore Grujic, dopo un contrasto con Kulusevski, aveva finto un infortunio rotolandosi a terra per perdere tempo ed era stato immortalato dalle telecamere mentre faceva l'occhiolino alla panchina. La scena è stata ripresa e twittata dai lusitani, che hanno scritto: "Noi stiamo aspettando il sorteggio, e voi?".

Una provocazione inaspettata e per tanti tifosi della Juventus fuori luogo, che hanno risposto per le rime a loro volta. Ancora delusi per un’eliminazione evitabile, vista la qualità del Porto e la superiorità numerica per più di un’ora di gioco, i fan bianconeri non hanno certo speso parole dolci nei confronti del Porto. Per la cronaca, i portoghesi dovranno affrontare ai quarti di Champions League il Chelsea. Un sorteggio sicuramente favorevole, viste le altre squadre più temibili che si potevano pescare dall’ampolla. Qualora dovesse passare il turno, la squadra di Conceicao in semifinale dovrà vedersela con la vincente di Real Madrid e Liverpool. Completano il tabellone dei quarti Bayern Monaco-Psg e Manchester City-Borussia Dortmund.

