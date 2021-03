Juventus, Mario Sconcerti scagiona Andrea Pirlo: "è la Juve ad essere sbagliata"

22 marzo 2021 a

Dopo la clamorosa sconfitta di ieri contro il Benevento, tutti si stanno domandando che cosa il destino riserverà alla Juventus. Sono molti i nodi da sciogliere, a partire dal ruolo di CR7, fino alla conferma di Andrea Pirlo alla guida del club. "Non è sbagliata la partita della Juve, è sbagliata la sua idea di squadra. Di questo abbiamo discusso molte volte. Il Benevento ha fatto un tiro in porta e su passaggio di Arthur, rimasto in Spagna per velocità di azione e pensiero. Morata da solo ha avuto il doppio delle occasioni" scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera.

"Noi confondiamo spesso una partita con l'idea generale di calcio. Non c'è nessuno in Italia che ne abbia una assoluta, nemmeno l'Inter. Ma buone transizioni sì, quando esiste equilibrio. La Juve non ne ha. Ha rinunciato ad averlo fin dal mercato, appena quattro centrocampisti fra loro occasionali. La casa è bella ma non sta in piedi. Ronaldo diventa il maggiordomo delle crepe sui muri, grande classe, servizio inutile perché gli ospiti scappano" continua Sconcerti ergendosi subito dopo a paladino degli allenatori, difendendo a spada tratta Andrea Pirlo: "la mia impressione è che stavolta si sia cercato un colpevole corretto fin da inizio stagione".

"Pirlo distrugge quello che la società sapeva maturo per essere distrutto" scrive Sconcerti "gli imperi finiscono a prescindere da chi li ha costruiti, la Juventus aveva il diritto di respirare". Parole che descrivono certamente uno dei motivi che hanno portato i bianconeri in questa situazione, tuttavia risulta difficile togliere ogni colpa dall'attuale allenatore. Lo spirito di Pirlo, che già in passato aveva dichiarato di non voler "scommettere nemmeno un centesimo su una sua carriera da allenatore", emerge ora dalla sua dichiarazione. Pirlo è l'esempio lampante di come non basti essere un campione assoluto in campo, per diventarne uno anche in panchina.

