Daniel Guerini, il calcio italiano è in lutto: tragico incidente, morto a 19 anni il talento della Lazio

Lazio e calcio italiano in lutto: è morto mercoledì sera Daniel Guerini, 19enne talento delle giovanili biancocelesti, ex Torino, Fiorentina e Spal. Fatale un incidente stradale avvenuto a Roma tra via Togliatti e viale dei Romanisti.

Il giovanissimo calciatore, classe 2002, viaggiava a bordo di una Smart For Four e si è scontrato per cause ancora da accertare contro una Mercedes Classe A. Il 68enne alla guida della seconda vettura è stato trasportato in ospedale ain stato di choc, mentre i due ragazzi che viaggiavano con Guerini sono arrivati in codice rosso.

"Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini", è la nota ufficiale della Lazio, a cui si uniscono i precedenti club del calciatore. "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera". "Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Daniel Guerini, diciannovenne ex trequartista della Primavera Spal, dove ha militato da gennaio a giugno 2020, nell’attuale stagione calcistica giocatore della Lazio Primavera. La società biancazzurra, sconvolta per la drammatica notizia, si unisce in un grande abbraccio alla famiglia Guerini ed è vicina alla SS Lazio e ai compagni di squadra di Daniel nel dolore immenso di questo triste momento".

