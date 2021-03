Charles Leclerc spegne l'entusiasmo-Ferrari: "Podio in Bahrain? Difficile"

27 marzo 2021 a

Charles Leclerc partirà dalla quarta posizione nel Gran Premio del Bahrain, il primo della nuova stagione di Formula 1. Dalla pole position partirà Max Verstappen, che ha messo la sua Red Bull davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il pilota monegasco della Ferrari è convinto di aver ottenuto il massimo: una partenza dalla seconda fila gli consente comunque di provare ad ambire al podio, essendo arrivato vicino a Bottas.

“Non ci aspettavamo di essere così competitivi - ha dichiarato dopo le qualifiche - ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Per ora sembra che abbiamo fatto un bel passo avanti, ma il podio è difficile da raggiunge. Se teniamo la quarta posizione è già un bello step. Mi aspetto una AlphaTauri molto forte”. È andata peggio, invece, al compagno di scuderia, che all’esordio ha chiuso in ottava posizione.

Carlos Sainz ha anche avuto un problema tecnico in avvio di qualifiche, ma potrebbe lottare per qualche posizione in più nel GP di domani: “In Q1 è stata difficile quella situazione, molto stressante. Non sapevo cosa succedeva, ma c’è stata una bella reazione nella Q2. Nella Q3 mi è mancata un po’ di esperienza per fare un giro secco, non sapevo dove trovare il tempo nel giro nella Q3. Ho ancora tanto da imparare e migliorare, ma il weekend è positivo”.

