Tennis, Jannik Sinner in semifinale a Miami: "Tu non sei umano", la frase rubata a Bublik

"Tu non sei umano". L'italiano Jannik Sinner conquista la sua prima semifinale in un Masters 1000 battendo Alexander Bublik ai quarti del Miami Open, primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi di 4.299.205 dollari) e "costringe" l'avversario kazako a complimentarsi con queste clamorose parole. Sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida, il 19enne di Sesto Pusteria numero 31 del ranking e 21esima testa di serie, vince per 7-6 (5), 6-4 dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Partenza in salita per l’azzurro, che al terzo gioco perde il servizio ma piazza il controbreak quando Bublik va a servire per il set sul 5-4, andandosi a prendere poi il primo parziale al tie-break. Stesso andamento nel secondo set, dove il kazako vola sul 3-0 prima di subire la rimonta di Sinner. Prosegue così alla grande la stagione dell’allievo di coach Piatti, che in questo 2021 ha conquistato il Great Ocean Road Open di Melbourne (secondo titolo Atp in carriera) e i quarti a Marsiglia e Dubai. A Miami, dove fin qui ha battuto Gaston, Khachanov e Ruusuvuori oltre a Bublik, attende ora il vincente del quarto di finale che mette di fronte Daniil Medvedev e Roberto Bautista Agut.



