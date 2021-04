Erling Haaland, il Manchester City offre 36 milioni di ingaggio per il norvegese, ma lui vuole la Spagna

01 aprile 2021 a

Il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund e della Norvegia, considerato il bomber del presente e dei prossimi 15 anni. "Non so da dove arrivino queste indiscrezioni, l'unica cosa che posso dire è che abbiamo il miglior giocatore del mondo nel suo ruolo Robert Lewandowski ha un contratto con noi fino al 2023 e visto il suo rendimento non penso che il nostro rapporto si chiuderà fra due anni», ha detto Karl-Heinz Rummenigge.

Le ipotesi più probabili per Haaland restano Spagna e Inghilterra. Secondo gli spagnoli di Deportes Cuatro, il giocatore preferirebbe sbarcare nella Liga, tanto da aver acquistato casa a Marbella e aver già comunicato al Borussia Dortmund il suo desiderio di lasciare la Germania a fine stagione. Real Madrid,e Barcellona favorite. C'è la Premier League e, secondo il The Sun, il futuro di Haaland è molto probabile che sia proprio in Inghilterra, visto che il Manchester City avrebbe decido di puntare forte su di lui per sostituire Sergio Aguero.

Il Manchester City sarebbe pronto a fare di Haaland il giocatore più pagato della Premier con un quinquennale da oltre 36 milioni a stagione. Ma ci sarebbe anche da convincere il Borussia che avrebbe fissato il prezzo del cartellino del suo gioiello, secondo Espn, in 180 milioni di euro.

